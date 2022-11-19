Турист засунув руку під спідницю стюардесі та зірвав рейс із Великобританії

66-річного британського туриста заарештували за сексуальне домагання над стюардесою на рейсі лоукостера Jet2, що прямував із Великобританії до Іспанії. Дії чоловіка призвели до вимушеної посадки літака у Франції.

Співробітниця авіакомпанії подала скаргу, і чоловіка зняли з рейсу минулої суботи, повідомив The Sun із посиланням на французькі прикордонні сили. За словами прокурора Рено Годоля, пізніше чоловік зізнався в тому, що він зробив. “Він був у стані сильного алкогольного сп’яніння, коли його передали прикордонній поліції”, – додав прокурор.

Туриста звинуватили в тому, що він заліз рукою під спідницю стюардеси і торкався її інтимних місць, поки бортпровідники роздавали їжу та напої. Наразі його звільнено, але перебуває під судовим контролем і 13 грудня має постати перед судом для розгляду.

Нагадаємо ще про одну скандальну подію, яка теж призвела до вимушеної посадки рейсу. У березні пасажири того ж британського лоукостера вибухнули радісними криками та оплесками, коли з літака зняли їх попутнику-бешкетницю, яка кричала в обличчя стюарду, кидалася на нього і, ймовірно, побила кількох пасажирів. Шумну жінку зняли з рейсу, що прямував із британського Манчестера до Туреччини. Відповідне відео незабаром з’явилося у соцмережах. На шокуючих кадрах, видно, як блондинка ходить по салону, а потім кричить на членів екіпажу. Тоді пілоти були змушені відхилитися від курсу та перенаправити його до Відня (Австрія), що передати буйну мандрівницю до рук поліції.

Далі у травні гучних фанатів професійної футбольної команди «Рейнджерс» (Шотландія) вигнали з літака, який прямував до Севільї на фінал Ліги Європи. Через буйних уболівальників рейс також здійснив вимушену посадку та запізнився до місця призначення. Як виявилося, деструктивну поведінку вони виявили ще перед злетом, тож одного з фанатів навіть не допустили на рейс.

Іншого довелося знімати за допомогою наряду поліції після аварійної посадки. Після того, як його супроводжували із салону авіалайнера, збожеволівший фанат був помічений благаючим офіцера на землі за межами літака. Потім з’явилося ще одне зображення, на якому той самий фанат у кайданках стоїть на льотному полі. Ймовірно, літак на фінал відлетів без нього.