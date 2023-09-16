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Стюардеса повідомила, туристи якої національності найбільше псують їм нерви

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стюардеса повідомила, туристи якої національності найбільше тремтять їм нерви

Колишня стюардеса та автор книги «Щоденник бортпровідника» Маріка Мікусова розповіла, туристи якої національності найбільше тріпають нерви екіпажу. Насамперед це британці, пише портал Daily Mail.

Більшість британців заходять у літак уже у «режимі вечірки», схильні споживати багато алкоголю та шуміти. «Хоча нам не подобається псувати веселощі, ми маємо трохи заспокоювати пасажирів. Вживання алкоголю та рівень шуму на борту не повинні виходити з-під контролю. Зайве говорити, що іноді таке все ж таки трапляється, і це може бути некрасиво», – розповіла Марика Мікусова з Чехії.

Найспокійніше, на її думку, проходять рейси з великою кількістю німців на борту, які самі вміють про себе подбати. «Німецькі пасажири знають, де сісти та як розмістити свій багаж на верхніх полицях, які потім закривають самі. А якщо вони хочуть помінятися з кимось місцями, то йдуть і питають самі, а не приходять до нас як маленькі діти, щоб ми розібралися за них», – зауважила стюардеса.

Також Маріці подобалася невимушена атмосфера на рейсах з «ввічливими японцями» та «вічно усміхненими і добросердечними філіппінцями». Вона додала: «Поведінка пасажирів задає настрій польоту. І не лише для нас, а й для всіх на борту».

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