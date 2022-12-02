Всі розділи
ГоловнаLifeStyleСкладений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей
LifeStyleВелика БританіяІрландія

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг країн, де мешкають дівчата з найбільшими грудьми до 30 років

Ми підготували для вас рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей, а також які країни сумно замикають цей список. Як бонус ми розповімо на якому місці в цьому рейтингу розташувалися дівчата з України.

Варто враховувати, що при складанні рейтингу не враховувалася зайва вага жінок, що дає значну фору у присвоєнні середнього розміру погруддя. У рейтингу, опублікованому виданням ”The journal of Female Health Sciences”, також не враховувалася більшість мусульманських країн, до списку не увійшли жінки Грузії, Ізраїлю та Ірану. Виміри грудей проводилися серед дівчат віком від 28 до 30 років, які не робили пластичних операцій. Метою статистики був збір інформації для покращення якості роботи виробників нижньої білизни та пластичних хірургів.

Рейтинг країн з найбільшими грудьми серед молодих дівчат до 30

5. Великобританія

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Дівчата туманного альбіону, твердо посідають п’яту сходинку рейтингу та третє місце серед жінок Євразії за середнім розміром погруддя.

4. Польща

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Дівчата, які проживають на території Польщі, посіли четверту позицію в рейтингу. Тим самим випередивши дівчат, з усього пострадянського простору, та Євразії загалом, поступившись лише дівчатам Ірландії.

3. Ірландія

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Як виявляється, дівчата Ірландії не тільки одні з найрудіших на планеті, а й пишногрудих. Це дозволило їм зайняти третій рядок рейтинг молодих жінок до 30 років після красунь з країн, які очолили список.

2. Канада

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Дівчата Канади зайняли другий рядок рейтингу, поступаючись світлошкірим представницям США, але при цьому вони випередили американок із темним кольором шкіри. Варто зазначити, що в Канаді питання надмірної ваги стоїть не так гостро, як у США і якби не зайва вага американок, можливо, Канада очолила б рейтинг.

1. США

Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Перше місце в рейтингу присвоїли дівчатам, які проживають на території США. Це саме той випадок, коли надмірна вага значної частини населення дозволила очолити наш список (тут найбільша кількість дівчат з шостим розміром). Темношкірі представниці Сполучених Штатів трохи відстають, програючи у розмірі лише канадським жінкам.

Яке місце у рейтингу розмірів грудей у ​​дівчат з України.

Щодо дівчат України, наші красуні зайняли 21 рядок рейтингу серед найпишногрудіших дівчат у всьому світі.

ТОП-10 країн з дівчатами з найменшими грудьми:

  • Філіппіни
  • Малайзія
  • Бангладеш
  • Самоа
  • Соломонові острови
  • Тайвань
  • В’єтнам
  • Таїланд
  • Лаос
  • Мозамбік

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму