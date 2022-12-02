Складений рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей

Ми підготували для вас рейтинг країн, в яких проживають дівчата, які мають найбільший розмір грудей, а також які країни сумно замикають цей список. Як бонус ми розповімо на якому місці в цьому рейтингу розташувалися дівчата з України.

Варто враховувати, що при складанні рейтингу не враховувалася зайва вага жінок, що дає значну фору у присвоєнні середнього розміру погруддя. У рейтингу, опублікованому виданням ”The journal of Female Health Sciences”, також не враховувалася більшість мусульманських країн, до списку не увійшли жінки Грузії, Ізраїлю та Ірану. Виміри грудей проводилися серед дівчат віком від 28 до 30 років, які не робили пластичних операцій. Метою статистики був збір інформації для покращення якості роботи виробників нижньої білизни та пластичних хірургів.

Рейтинг країн з найбільшими грудьми серед молодих дівчат до 30

5. Великобританія

Дівчата туманного альбіону, твердо посідають п’яту сходинку рейтингу та третє місце серед жінок Євразії за середнім розміром погруддя.

4. Польща

Дівчата, які проживають на території Польщі, посіли четверту позицію в рейтингу. Тим самим випередивши дівчат, з усього пострадянського простору, та Євразії загалом, поступившись лише дівчатам Ірландії.

3. Ірландія

Як виявляється, дівчата Ірландії не тільки одні з найрудіших на планеті, а й пишногрудих. Це дозволило їм зайняти третій рядок рейтинг молодих жінок до 30 років після красунь з країн, які очолили список.

2. Канада

Дівчата Канади зайняли другий рядок рейтингу, поступаючись світлошкірим представницям США, але при цьому вони випередили американок із темним кольором шкіри. Варто зазначити, що в Канаді питання надмірної ваги стоїть не так гостро, як у США і якби не зайва вага американок, можливо, Канада очолила б рейтинг.

1. США

Перше місце в рейтингу присвоїли дівчатам, які проживають на території США. Це саме той випадок, коли надмірна вага значної частини населення дозволила очолити наш список (тут найбільша кількість дівчат з шостим розміром). Темношкірі представниці Сполучених Штатів трохи відстають, програючи у розмірі лише канадським жінкам.

Яке місце у рейтингу розмірів грудей у ​​дівчат з України.

Щодо дівчат України, наші красуні зайняли 21 рядок рейтингу серед найпишногрудіших дівчат у всьому світі.

ТОП-10 країн з дівчатами з найменшими грудьми: