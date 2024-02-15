Складено рейтинг національності туристів яких найбільше не люблять у світі

Британська маркетингова компанія YouGov провела аналіз, щоб дізнатися, туристи яких національностей найбільше не люблять у світі. Експерти вивчили, що думають один про одного 26 національностей, і виділили серед них топ-5, яких люди не раді бачити у різних куточках світу.

Дослідження показало, що немає однозначної відповіді і сприйняття мандрівників сильно варіюється в залежності від країни. Наприклад, російські туристи сприймаються негативно у Німеччині, тоді як у Йорданії, Кувейті і що може здивувати, США їх вороже не приймають. А ось британці не користуються популярністю в більшості країн континентальної Європи, причому в інших місцях їхнє сприйняття нейтральне. У дослідженні YouGov також наголошувалося, що питання національності туристів часто ускладнюється стереотипами та забобонами, що впливають на їх сприйняття у різних країнах.

У звіті було виділено п’ять національностей, які, на думку опитаних, є найменш привабливими туристами:

1. Китайці — найчисленніші туристи по всьому світу — вони опинилися на першому місці серед найменш улюблених мандрівників. Вони нечасто згадуються у світлі гучних інцидентів та дивної поведінки за кордоном. Проте є локації, де їх недолюблюють. Це насамперед країни Південно-Східної Азії – Таїланд, Малайзія, Сінгапур, В’єтнам. У Європі до них менше претензій, ніж до інших національностей. Найбільше не раді китайським мандрівникам жителі Данії.

2. Росіяни — порівняно з китайцями їх за кордоном небагато, але вони залишають помітний слід. У Німеччині та скандинавських країнах їх часто називають найгіршими туристами. 10% опитаних вважають росіян одними з найгірших туристів у Єгипті.

3. Британці – особливо непопулярні у Німеччині та Іспанії. Там їх асоціюють із п’яною та хуліганською поведінкою. Цікаво, що навіть у Великій Британії багато хто не любить британських туристів.

4. Американці – зараз не так турбують місцевих жителів, як це було раніше. Їх сприймають переважно позитивно, крім окремих випадків неадекватної поведінки.

5. Австралійці – іноді виділяються своєю непристойною поведінкою за кордоном, особливо в азіатських країнах.