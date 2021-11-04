Принц Гарри потеряет еще одну роль в королевской семье из-за того, что принцесса Беатрис придет к власти

Принц Гарри собирается потерять свой пост государственного советника после ухода с должности действующего королевского дворца, оставив помощников дворца рассматривать принцессу Беатрис как свою замену.

Королевская семья в настоящее время сталкивается с «конституционной головной болью» из-за отсутствия принца Гарри как действующего члена королевской семьи, поскольку он больше не может исполнять свой долг как государственный советник. Согласно действующей королевской конституции четыре члена семьи имеют право быть «государственными советниками», что означает, что они могут выполнять помолвку от имени королевы, если она нездорова. Поскольку он больше не живет в Великобритании, этот пост может быть передан принцессе Беатрис, которая наступает в очереди на престол после своего отца, принца Эндрю.

Вернон Богданор, профессор государственного управления Королевского колледжа Лондона и автор книги «Монархия и конституция», сказал: «Советник, не проживающий в Великобритании, не может действовать, так что это исключает Гарри.

«Следующей в очереди старше 21 года будет принцесса Беатрис.

«Однако большая часть функций главы государства может быть передана.

«Например, по конституции не нужно, чтобы королева присутствовала на государственном открытии парламента».

Express.co.uk связались с Букингемским дворцом, но от комментариев отказались.

Нынешними советниками являются принц Чарльз, принц Уильям, принц Эндрю и принц Гарри, избранные потому, что они четыре следующих в очереди на престол и по крайней мере старше 18 лет.

Как и принц Гарри, позиция принца Эндрю под вопросом после того, как в 2019 году он отошел от государственных обязанностей после того, как в США против него были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Согласно MailOnline, дворцовые помощники также рассматривают возможность включения Камиллы, герцогини Корнуолской в ​​группу элитных членов королевской семьи.

В последние годы она стала играть более заметную роль в королевской семье и значительно увеличила свою популярность среди британской публики после того, как вышла замуж принца Чарльза в 2005 году.

Источник, близкий к Дворцу, сказал MailOnline: «Это конституционная головная боль. Со стареющим монархом ведутся разговоры о том, что произойдет, если королева по какой-либо причине не сможет работать.

«Вы не можете позволить Эндрю и Гарри сделать это, а Чарльз и Уильям очень заняты».

Государственные советники ранее играли решающую роль в управлении монархией. В 1974 году королева-мать и принцесса Маргарет одобрили роспуск правительства Теда Хита, пока королева и принц Филипп были в турне Новой Зеландией.

Принцесса Беатрис в настоящее время занимает десятое место в линии преемственности, и хотя она не классифицируется как действующее королевское лицо и не получает помощи из Суверенного гранта, она по-прежнему поддерживает отношения с рядом благотворительных организаций и сопровождала королеву на официальных мероприятиях.

Она является вице-президентом по стратегическому партнерству в компании-разработчике программного обеспечения Afiniti и проживает в Сент-Джеймском дворце со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци и их маленькой дочерью Сиенной Элизабет.