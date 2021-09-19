Помер легенда англійського футболу Джиммі Грівз

Одна з найбільших легенд англійського футболу Джиммі Грівз помер сьогодні вранці у віці 81 року. Кращий бомбардир в історії «Тоттенхема» помер сьогодні рано вранці вдома.

Колишній нападник є чемпіоном світу з Англією з 1966 року і в цілому забив 44 голи в 57 іграх за національну команду «Трьох левів». Грівз забив 266 голів у 379 іграх за «Тоттенхем» з 1961 по 1970 рік і до цього дня залишається кращим бомбардиром «Шпор». Цей бомбардир забив в перемозі над лондонцями в Кубку Англії в 1962 році, а також в фіналі Кубка володарів кубків роком пізніше, коли «Тоттенхем» став першою англійською командою, яка виграла європейський трофей.

Грівз також грав за «Челсі», «Мілан» і «Вест Хем», його 366 голів в англійській еліті стали рекордом за кількістю голів в одній з п’яти провідних ліг Європи (Англія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція), перш ніж його обігнав Кріштіану Роналду в сезоні 2016/17.

У Грівза і його дружини Ірен четверо дітей, десять онуків і правнуків.