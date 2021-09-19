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Умер легенда английского футбола Джимми Гривз

Глеб Парфененко
Умер легенда английского футбола Джимми Гривз

Одна из величайших легенд английского футбола Гривз умер сегодня утром в возрасте 81 года. Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» умер сегодня рано утром дома.

Бывший нападающий является чемпионом мира с Англией с 1966 года и в целом забил 44 гола в 57 играх за национальную команду «Трех львов». Гривз забил 266 голов в 379 играх за «Тоттенхэм» с 1961 по 1970 год и по сей день остается лучшим бомбардиром «Шпор». Этот бомбардир забил в победе над лондонцами в Кубке Англии в 1962 году, а также в финале Кубка обладателей кубков годом позже, когда «Тоттенхэм» стал первой английской командой, которая выиграла европейский трофей.

Гривз также играл за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм», его 366 голов в английской элите стали рекордом по количеству голов в одной из пяти ведущих лиг Европы (Англия, Германия, Италия, Испания, Франция), прежде чем его обогнал Криштиану Роналду в сезоне 2016/17.

У Гривза и его жены Ирэн четверо детей, десять внуков и правнуков.

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