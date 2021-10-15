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Підтверджено: США відкриють кордони для вакцинованих мандрівників з ЄС і Великобританії

Євгеній Подольський

Помічник прес-секретаря Білого дому Кевін Муньос нарешті повідомив дату, коли Сполучені Штати знову відкриють кордони для вакцинованих мандрівників з 26 країн Шенгенської зони, Ірландії і Великобританії.

У своєму твіті міністр Муньос підтвердив, що мандрівники з Європи зможуть в’їжджати на територію США з 8 листопада як по повітрю, так і по землі.

“Нова політика США щодо подорожей, яка вимагає вакцинації для іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, почне діяти з 8 листопада. Це оголошення і дата відносяться як до міжнародних повітряних, так і наземним поїздкам. Ця політика керується міркуваннями громадської охорони здоров’я, є суворої і послідовної”, – написав прес-секретар.

Про скасування заборони на в’їзд в США для вакцинованих мандрівників було оголошено ще 20 вересня, проте з тих пір влада не називали ніяких дат з цього приводу. По крайней мере, до сьогоднішнього дня.

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