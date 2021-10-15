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Подтверждено: США откроют границы для вакцинированных путешественников из ЕС и Великобритании

Евгений Подольский

Помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос наконец-то сообщил дату, когда Соединенные Штаты вновь откроют границы для вакцинированных путешественников из 26 стран Шенгенской зоны, Ирландии и Великобритании.

В своем твите министр Муньос подтвердил, что путешественники из Европы смогут въезжать на территорию США с 8 ноября как по воздуху, так и по земле.

«Новая политика США в отношении путешествий, которая требует вакцинации для иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, начнет действовать с 8 ноября. Это объявление и дата относятся как к международным воздушным, так и наземным поездкам. Эта политика руководствуется соображениями общественного здравоохранения, является строгой и последовательной», — написал пресс-секретарь.

Об отмене запрета на въезд в США для вакцинированных путешественников было объявлено еще 20 сентября, однако с тех пор власти не называли никаких дат по этому поводу. По крайней мере, до сегодняшнего дня.

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