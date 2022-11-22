Під британським парламентом виявлено залишки середньовічної стіни

Під будівлею Вестмінстерського палацу, де засідає британський парламент, археологи виявили залишки середньовічних укріплень, повідомляє “Daily Mail”.

Кам’яні конструкції були знайдені під час геотехнічного буріння в секторі нижче зали засідань Палати лордів.

Фахівці з Археологічного музею Лондона, які з літа реставрували історичну будівлю, витратили майже 5000 годин на дослідження 160 кімнат, пробуривши отвори глибиною до 70 метрів, щоб дістатися до підземних поверхів палацу.

Так були виявлені залишки стіни з кентського вапняку – темно-сірого каменю, який використовувався при будівництві Лондонського Тауера і Вестмінстерського абатства.

Експерти вважають, що споруда була зведена за часів правління короля Едуарда I (1272-1307).

За їх словами, виявлений фрагмент був частиною знаменитих середньовічних укріплень на березі Темзи. Вже у 2015 році на території палацу виявили сліди дерев’яних конструкцій, які нібито мають відношення до цієї пам’ятки.

«Ми встановили, що укріплення були на цьому місці досить давно, і ми очікували знайти їх сліди під час буріння у дворі канцлера», — сказав представник дослідницької групи Роланд Тіллі.

Президенти обох палат британського парламенту підкреслили важливість знахідки та необхідність збереження історичної спадщини Вестмінстера.

Раніше цього місяця британські експерти оголосили про реставрацію найпопулярнішої туристичної частини стіни Адріана, побудованої римлянами на півночі Англії.