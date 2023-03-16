Названі найкращі аеропорти світу у 2023 році

Британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу за станом на 2023 рік.
Згідно з свіжим рейтингом, цього року на перше місце повернувся сінгапурський Чангі, який у минулорічному рейтингу опустився на 3 місце. Загалом аеропорт Сінгапуру займав перший рядок 12 разів.
Рейтинг складається з урахуванням відгуків пасажирів.
Топ-10 найкращих аеропортів світу у 2023 році
- Сінгапурський аеропорт Чангі (Сінгапур).
- Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар).
- Міжнародний аеропорт Токіо (Ханнеда) (Японія).
- Міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея).
- Паризький аеропорт імені Шарля де Голля (Франція).
- Аеропорт Стамбула (Туреччина).
- Аеропорт Мюнхена (Німеччина).
- Цюріхський аеропорт (Швейцарія).
- Міжнародний аеропорт Наріта (Японія).
- Аеропорт Мадрид-Барахас (Іспанія).
Як повідомляв DIP, у 2019 році в сінгапурському аеропорту Чангі відкрили для відвідувачів новий павільйон Jewel Changi Airport, що є багатофункціональним комплексом, що включає сади і пам’ятки, готель, авіаційні об’єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.