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Названі найкращі аеропорти світу у 2023 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названі найкращі аеропорти світу у 2023 році

Британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу за станом на 2023 рік.

Згідно з свіжим рейтингом, цього року на перше місце повернувся сінгапурський Чангі, який у минулорічному рейтингу опустився на 3 місце. Загалом аеропорт Сінгапуру займав перший рядок 12 разів.

Рейтинг складається з урахуванням відгуків пасажирів.

Топ-10 найкращих аеропортів світу у 2023 році

  1. Сінгапурський аеропорт Чангі (Сінгапур).
  2. Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар).
  3. Міжнародний аеропорт Токіо (Ханнеда) (Японія).
  4. Міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея).
  5. Паризький аеропорт імені Шарля де Голля (Франція).
  6. Аеропорт Стамбула (Туреччина).
  7. Аеропорт Мюнхена (Німеччина).
  8. Цюріхський аеропорт (Швейцарія).
  9. ​Міжнародний аеропорт Наріта (Японія).
  10. Аеропорт Мадрид-Барахас (Іспанія).

Як повідомляв DIP, у 2019 році в сінгапурському аеропорту Чангі відкрили для відвідувачів новий павільйон Jewel Changi Airport, що є багатофункціональним комплексом, що включає сади і пам’ятки, готель, авіаційні об’єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.

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