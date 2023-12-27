Круїзний лайнер вийшов з ладу в морі: електрики немає, шибки вибиті, 266 туристів у шоці

Круїзний лайнер, що прямував з Норвегії до Великобританії, вийшов з ладу через сильний шторм і натиск хвиль у Північному морі. Скло в кабіні капітана вибило, а корабель залишився без електроенергії – наслідки налякали 266 туристів.

Інцидент стався, коли судно MS Maud, що належить до компанії Hurtigruten Group і експлуатується круїзною компанією HX, втратило здатність руху через негоду, повідомили британські та норвезькі ЗМІ. Проте, на щастя, ніхто не постраждав. За словами представників компанії та данської влади, незважаючи на відключення електрики та непрацюючі навігаційні системи, судно перебуває у стабільному стані, на борту немає загрози для життя людей.

“На судні відключено електрику, і не працюють системи навігації та радари, але основний двигун працює”, – процитували видання заява представників. До моменту НП лайнер знаходився майже посередині Північного моря, приблизно за 200 кілометрів від західного узбережжя Данії, і його прибуття до Великобританії було заплановано на п’ятницю. На борту було 397 осіб: 266 туристів і 131 член екіпажу.

Уточнювалося, що до місця події вирушив буксир для надання допомоги судну. За даними Reuters, після відключення електроенергії судно відбуксували до німецького Бремерхафена. Представники компанії Hurtigruten виступили із заявою, в якій пов’язали пригоду з «хвильою-вбивцею» і підкреслили, що ситуація на борту весь цей час була стабільною.