Ще одна країна Європи дозволила жінкам плавати та засмагати топлес

Жінки можуть плавати та засмагати топлес у громадських басейнах знаменитого Берліна. Такий дозвіл випустила ліберальна влада столиці Німеччини, щоб зрівняти права чоловіків та жінок. Постанова набуде чинності найближчим часом.

За даними Bild, ще у грудні 2022 року 33-річна Лотте Міс кинула виклик існуючим правилам і звернулася до суду Берліна зі скаргою про те, що її вигнали з території басейну — жінка засмагала з оголеними грудьми. Відпочивальна обурилася гендерною нерівністю і пішла до суду, заявивши про утиск та необхідність десексуалізувати верхню частину жіночого тіла.

Що не дивно, ліберальний суд став на її бік — тепер жінкам більше не обов’язково прикривати груди, купаючись та засмагаючи у публічних басейнах. У результаті керуюча громадськими басейнами Берліна Berliner Bäderbetriebe внесла відповідні зміни до своїх правил щодо одягу, залишивши лише вимогу для відвідувачів прикривати первинні статеві органи.

“У майбутньому плавання топлес має бути можливим і для жінок… Тепер важливо, щоб правило застосовувалося послідовно і щоб більше не було подібних заборон”, – заявив міський омбудсмен з питань рівноправності.

Німки, які підтримують рівноправність у басейні, високо оцінили зусилля берлінської влади. Так, 25-річна Катаріна Міттлер, студентка спортивного факультету з берлінського району Мітте, залишилася задоволеною рішенням і назвала цей крок мірою «рівних прав»: «Нас не потрібно сексуалізувати просто тому, що ми жінки».

Втім, Берлін не перший, хто робить такий крок. Минулого літа Геттінген у Нижній Саксонії та Зіген у Північному Рейні-Вестфалії вже дозволили жінкам купатися у громадських басейнах, не прикриваючись, слідуючи «культурі вільного тіла». Правила також було змінено у столиці Нижньої Саксонії Ганновері, згідно з якими «у вологій зоні» муніципальних лазень мають бути закриті лише «первинні статеві органи».