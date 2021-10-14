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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Гаррі і Меган не візьмуть дочка в Англію на хрестини

Виникає питання, чи зможе королева Єлизавета II коли-небудь особисто побачити свою правнучку.

Гліб Парфененко
Гаррі і Меган не візьмуть дочка в Англію на хрестини

Принц Гаррі і Меган Маркл не візьмуть свою дочку в Англію, щоб хрестити її там, і хрестини, швидше за все, пройдуть в церкви в Каліфорнії.

Лілібет народилася в червні цього року, і влітку ходили чутки, що зірки вирушать на батьківщину Гаррі, щоб охрестити там свою дочку – в Віндзорському палаці. Але тепер передбачається, що хрестини Лілібет пройдуть в єпископальної церкви в США, повідомляє британська Telegraph.

Це також порушує питання про те, чи зможе королева Єлизавета II коли-небудь особисто побачити свою правнучку.

“У Британії не буде хрестин. Цього не станеться”, – говорить джерело в палаці.

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