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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Гарри и Меган не возьмут дочь в Англию на крестины

Виникає питання, чи зможе королева Єлизавета II коли-небудь особисто побачити свою правнучку.

Глеб Парфененко
Гарри и Меган не возьмут дочь в Англию на крестины

Принц Гарри и Меган Маркл не возьмут свою дочь в Англию, чтобы крестить ее там, и крестины, скорее всего, пройдут в церкви в Калифорнии.

Лилибет родилась в июне этого года, и летом ходили слухи, что звезды отправятся на родину Гарри, чтобы окрестить там свою дочь — в Виндзорском дворце. Но теперь предполагается, что крестины Лилибет пройдут в епископальной церкви в США, сообщает британская Telegraph.

Это также ставит вопрос о том, сможет ли королева Елизавета II когда-нибудь лично увидеть свою правнучку.

«В Британии не будет крестин. Этого не произойдет», — говорит источник во дворце.

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