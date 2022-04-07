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ВООЗ готує план реагування на можливі хімічні атаки в Україні

Гліб Парфененко
ВООЗ готує план реагування на можливі хімічні атаки в Україні

Глава європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге заявив, що ВООЗ готується до можливих “хімічних атак” в Україні, повідомляє Reuters.

“З огляду на невизначеність нинішньої ситуації немає жодних гарантій, що війна не посилиться”, – сказав Клюге в заяві для преси, поширеній з українського міста Львова.

Агентство охорони здоров’я ООН обговорює всі сценарії та готується до різних ситуацій, у яких може виявитися український народ, “від лікування великої кількості поранених до хімічних атак”, – зазначив він, не вдаючись до подробиць.

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