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США відправляють в Україну засоби захисту від хімічної та біологічної зброї

Гліб Парфененко
США відправляють в Україну засоби захисту від хімічної та біологічної зброї

Сполучені Штати надають Україні низку захисних заходів, які можуть бути використані у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї, повідомив агентству Reuters представник адміністрації Джо Байдена.

За словами чиновника, запрошене Києвом обладнання та витратні матеріали періодично доставляються, частина з них уже доставлена ​​до України.

За словами офіційного представника Білого дому Джен Сакі, постачання засобів безпеки здійснюється у відповідь на попередження Вашингтона про те, що Росія може використати таку зброю та планувати операцію під чужим прапором.

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