США відправляють в Україну засоби захисту від хімічної та біологічної зброї

Сполучені Штати надають Україні низку захисних заходів, які можуть бути використані у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї, повідомив агентству Reuters представник адміністрації Джо Байдена.

За словами чиновника, запрошене Києвом обладнання та витратні матеріали періодично доставляються, частина з них уже доставлена ​​до України.

Also, Russia has a track record of accusing the West of the very violations that Russia itself is perpetrating. In December, Russia falsely accused the U.S. of deploying contractors with chemical weapons in Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022