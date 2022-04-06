США відправляють в Україну засоби захисту від хімічної та біологічної зброї

Сполучені Штати надають Україні низку захисних заходів, які можуть бути використані у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї, повідомив агентству Reuters представник адміністрації Джо Байдена.

За словами чиновника, запрошене Києвом обладнання та витратні матеріали періодично доставляються, частина з них уже доставлена ​​до України.

Also, Russia has a track record of accusing the West of the very violations that Russia itself is perpetrating. In December, Russia falsely accused the U.S. of deploying contractors with chemical weapons in Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

За словами офіційного представника Білого дому Джен Сакі, постачання засобів безпеки здійснюється у відповідь на попередження Вашингтона про те, що Росія може використати таку зброю та планувати операцію під чужим прапором.