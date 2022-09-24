Британську пасажирку літака з гігантським бюстом зі скандалом пересадили у кухонний відсік

Іноземну туристку, володарку гігантського бюста та звання «Найбільші груди Великобританії», персонал авіакомпанії пересадив у кухонний відсік літака через скарги та критики інших мандрівників. Як пояснила газета Daily Star, інцидент не обійшовся без скандалу.

Дівчина сіла на рейс, що прямував за маршрутом Лас-Вегас – Лондон після трьох місяців роботи. Вона розповіла, що спочатку хотіла купити квиток у бізнес-клас, але вільні місця були лише в економ-класі, тому їй довелося задовольнятися скромним місцем, яке, за її словами, було «надто маленьким і незручним для її великого бюста».

Під час польоту зі скаргою на дівчину колоритної зовнішності поскаржилася туристка, яка заявила, що «міс Груди» тиснеться до її супутника і зажадала, щоб «ця дівчина та її безглузді цицьки пересіли». За словами моделі, стюардеси теж «обійшлися з нею бридко». “Вони заявили, що мені потрібно від усіх відсісти, щоб нікого не турбувати”, – поскаржилася дівчина.

В результаті буллінга британка летіла у відкидному кріслі в кухонному відсіку літака на самоті як ізгой. Вона пояснила, що лише одна стюардеса проявила милосердя і принесла їй дві подушки, зручність яких пасажирка оцінила під час перельоту. За даними видання, модель оприлюднила інцидент з цькуванням і подала скаргу в авіакомпанію з приводу дискримінації, але ще не отримала вибачень від перевізника.