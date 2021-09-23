“15 фунтів на годину, а працювати нікому”: більше 1 мільйона вакансій у Великобританії

Збір врожаю йде повним ходом. Ho Еллі Каппер, що володіє фермою в Херефордширі, дуже розчарований. За словами Еллі, в галузі не вистачає близько третини працівників, і плоди гниють через відсутність персоналу.

“Українці, Італійці, румуни, болгари – дуже доброзичливі і працьовиті”.

“Ми дали оголошення, що шукаємо 73 робочих для збору врожаю. Дев’ять осіб подали заявки, але вільною залишилася тільки одна жінка. Зрештою і вона стала працювати в іншому місці”, – розповідає Еллі Каппер, додаючи: “Він їм не вдалося найняти жодного британського робітника. Через посередників у нас зараз працюють поляки, румуни, болгари, росіяни, і українці – дуже доброзичливі і працьовиті сезонні робітники. Їх не так багато, як ми хотіли, але, по крайней мере, ми зможемо впоратися із збиранням врожаю “. Британський уряд видало додатково 30 000 віз для іноземних робітників, які працюють в цьому секторі. Ho на думку Еллі Каппер, цього занадто мало.

“Британські робочі місця для британців” – це був один з гасел, які відігравали важливу роль в дебатах після Brexit. Але реальність після Brexit виглядає зовсім інакше.

Деніел Браун, що пропонує послуги пральні готелям Лондона, також страждає від гострої нестачі працівників. Раніше у Брауна було 60 клієнтів, але йому довелося розірвати контракти з деякими з них, тому що йому не вистачало як мінімум 30 співробітників. Причина не в зарплаті – в літні місяці середня тижнева зарплата зросла більш ніж на 8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

“Ми не можемо знайти персонал, – каже Браун, додаючи: – Через Brexit не вистачає людей, зацікавлених у такій роботі”. Раніше прибиральниця в готелі отримувала 9 фунтів на годину. Сьогодні вони пропонують 15 фунтів, але бажаючих немає.

У Великобританії відновлення після пандемії йде швидше, ніж в Німеччині. Ho це означає також рекордний дефіцит робочої сили: за останні три місяці терміново було потрібно більше 1 млн. Співробітників і робочих. Після рекордного зростання в серпні кількість зайнятих в Великобританії зараз перевищує допандеміческій рівень. За даними Національної статистичної служби Великобританії (ONS), в серпні це число досягло 29,1 млн. Осіб, a безробіття знизилося до 4,6%. ПО оцінками експертів, брак робочої сили прискорює ріст заробітної плати.

Потрібно 100 000 водіїв

Брак водіїв відчувається особливо гостро, оскільки в результаті в ряді секторів виникають серйозні затримки. За оцінками асоціації перевізників, в даний час потрібно ще близько 100 000 водіїв. І вони попереджають, що якщо проблема не буде вирішена, це може привести до зростання цін і серйозної інфляції. Тому промисловість наполягає на видачі спеціальних віз для іноземних працівників.

Ми пожертвували добре функціонуючої економікою без вагомої причини, – каже Еллі Каппер, – Досі це була безпрограшна ситуація – люди приїжджали до нас, а потім використовували зароблені гроші для будівництва будинку в своїй країні або для освіти своїх дітей. Однак зараз імміграційна політика визначається виключно ідеологічними міркуваннями “.