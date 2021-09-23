«15 фунтов в час, а работать некому»: более 1 миллиона вакансий в Великобритании

Сбор урожая идет полным ходом. Ho Элли Каппер, владеющий фермой в Херефордшире, очень разочарован. По словам Элли, в отрасли не хватает около трети работников, и плоды гниют из-за отсутствия персонала.

«Украинцы, Итальянцы, румыны, болгары — очень дружелюбные и трудолюбивые».

«Мы дали объявление, что ищем 73 рабочих для сбора урожая. Девять человек подали заявки, но свободной осталась только одна женщина. В конце концов и она стала работать в другом месте», — рассказывает Элли Каппер, добавляя: «Он им не удалось нанять ни одного британского рабочего. Через посредников у нас сейчас работают поляки, румыны, болгары, русские, и украинцы — очень дружелюбные и трудолюбивые сезонные рабочие. Их не так много, как мы хотели, но, по крайней мере, мы сможем справиться с уборкой урожая». Британское правительство выдало дополнительно 30 000 виз для иностранных рабочих, работающих в этом секторе. Ho по мнению Элли Каппер, этого слишком мало.

«Британские рабочие места для британцев» — это был один из лозунгов, игравших важную роль в дебатах после Brexit. Но реальность после Brexit выглядит совсем иначе.

Дэниел Браун, предлагающий услуги прачечной гостиницам Лондона, также страдает от острой нехватки работников. Раньше у Брауна было 60 клиентов, но ему пришлось расторгнуть контракты с некоторыми из них, потому что ему не хватало как минимум 30 сотрудников. Причина не в зарплате — в летние месяцы средняя недельная зарплата выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы не можем найти персонал, — говорит Браун, добавляя: — Из-за Brexit не хватает людей, заинтересованных в такой работе». Раньше уборщица в отеле получала 9 фунтов в час. Сегодня они предлагают 15 фунтов, но желающих нет.

В Великобритании восстановление после пандемии идет быстрее, чем в Германии. Ho это означает также рекордный дефицит рабочей силы: за последние три месяца срочно потребовалось более 1 млн. сотрудников и рабочих. После рекордного роста в августе количество занятых в Великобритании сейчас превышает допандемический уровень. По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в августе это число достигло 29,1 млн. человек, a безработица снизилась до 4,6%. ПО оценкам экспертов, нехватка рабочей силы ускоряет рост заработной платы.

Требуется 100 000 водителей

Нехватка водителей ощущается особенно остро, поскольку в результате в ряде секторов возникают серьезные задержки. По оценкам ассоциации перевозчиков, в настоящее время требуется еще около 100 000 водителей. И они предупреждают, что если проблема не будет решена, это может привести к росту цен и серьезной инфляции. Поэтому промышленность настаивает на выдаче специальных виз для иностранных работников.

Мы пожертвовали хорошо функционирующей экономикой без веской причины, — говорит Элли Каппер, — До сих пор это была беспроигрышная ситуация — люди приезжали к нам, а затем использовали заработанные деньги для строительства дома в своей стране или для образования своих детей. Однако сейчас иммиграционная политика определяется исключительно идеологическими соображениями».