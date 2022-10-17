Ціни на газ призвели до закриття знаменитих печерних купалень в Угорщині

Басейни у ​​знаменитих угорських печерних купальнях Мішкольцтапольця стали жертвою цін на газ, що зростають. Відвідувачі приходять у величезну печеру ще з доримських часів, щоби скупатися в її природних підігрітих водах. В останні роки для підвищення температури у басейнах та печерах, особливо в зимовий час, тут використовується газ.

У печері п’ять купальних залів та лабіринтні переходи з масажними струменями. У понеділок його було закрито на невизначений термін. “Ми змушені закритися з однієї причини – використання газу протягом трьох місяців з жовтня по грудень коштуватиме додатково 140 000 доларів”, – сказала генеральний директор Джудіт Немет, повідомляє New TV.

Закриття неминуче позначиться на готелях, пансіонатах та інших туристичних підприємствах на околицях – тривожний знак для галузі, яка нещодавно почала відновлюватися після пандемії COVID-19.

Клієнти, які купаються у воді востаннє перед вихідними, сказали, що вони все ще сподіваються на відстрочку в останню хвилину. “Я не можу зрозуміти, як закрити такий чудовий комплекс. Уряд підтримує всілякі речі. Чи не могли б вони підтримати трохи й це?” – запитала Андреа Муска, розслабляючись в одному з басейнів. “Готелі розоряться, тому що вони залежать від цього”, – додав її чоловік Каролі Кересі.

Уряд надав фінансову допомогу малим і середнім підприємствам, які працюють у ключових ланцюгах поставок у виробничому секторі, щоб впоратися зі зростанням витрат на енергію, але ще не запропонував допомогу сектору послуг.

«Якщо ми зможемо якимось чином знайти енергоефективний спосіб замінити це величезне підвищення ціни на газ, і якщо ми зможемо отримати певну допомогу, тоді ми негайно почнемо вивчати цю можливість», — сказав Немет.