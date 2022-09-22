Зараженим іноземним туристам дозволили в’їзд до Таїланду

Таїланд, який під час пандемії практикував одні з найжорсткіших правил в’їзду, тепер активно закликає іноземних туристів не соромитися приїжджати до королівства навіть із підтвердженим коронавірусом. Заражених мандрівників дозволили допускати до країни після виключення хвороби з реєстру небезпечних під час перетину кордону.

Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити іноземним гостям з ковідом в’їжджати до Таїланду, оскільки виключив коронавірусну інфекцію зі списку заборонених захворювань у іноземних туристів, повідомив The Thaiger. За словами заступника представника уряду Рачада Дхнадірек, новий захід набуде чинності, як тільки він буде опублікований в офіційній державній газеті Royal Gazette. Уточнювалося, що був видалений із переліку медичних хвороб, з якими заборонено в’їжджати до Таїланду, лише коронавірус, а тим, у кого зареєстровані «небезпечні» стадії прокази або туберкульозу, сифіліс третьої стадії та захворювання, пов’язані зі зловживанням наркотиками, як і раніше, заборонено в’їзд. До речі, хронічний алкоголізм як діагноз теж вважається причиною відмови у «країну посмішок».

Представник уряду Ануча Бурапачайсрі заявив, що цього року до Таїланду прибуло близько п’яти мільйонів туристів. Причому 1 мільйон із них прибув лише цього місяця. Раніше тайський уряд поставив за мету цього року залучити не менше 10 мільйонів іноземних туристів. Поки невідомо, чи буде досягнуто цієї мети в останньому кварталі цього року.

Як пояснило видання, минулого вівторка представник уряду Трейсулі Трейсорнкул оголосив, що кабінет міністрів Таїланду схвалив тимчасове продовження як віз після прибуття, так і безвізового режиму. Уряд сподівається, що продовження стимулюватиме туризм та економіку, яка все ще відновлюється після пандемії Covid-19.

У період з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року іноземні туристи, які прибувають до Таїланду, мають право на перебування в Королівстві на таких умовах: