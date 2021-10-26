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Туризм

Як маркетологи маніпулюють туристами за допомогою кольорів

Євгеній Подольський

Кольору. За ними стоїть так багато магії та сенсу, і рекламна індустрія, за допомогою нейромаркетингу використовує це, щоб проникнути у серце споживача.

Візуальний ефект, створюваний певними тонами кольорів, є ключовим, коли покупець вибирає той чи інший продукт. Фактично дослідження, проведене Color Marketing Group, показує, що 93% людей ухвалюють рішення про покупку залежно від зовнішнього вигляду продукту чи компанії.

Можливо, саме ці твердження є основою нових сегментів подорожей, пов’язаних із кольором. Одним із найвідоміших є зелений туризм завдяки його близькості до екології та природи. Нагадаємо деякі з тур сегментів, пов’язаних із кольором:

Зелений туризм

Масовий туризм не є частиною цього виду туризму, навпаки, зелений туризм орієнтований на мандрівників, які піклуються про довкілля та є вірними прихильниками екотуризму.

Помаранчевий туризм

Він нерозривно пов’язаний з культурою, самобутністю та творчістю та спрямований на відповідальне управління туризмом культурної та історичної спадщини знакових місць кожного тур напрямку.

Білий туризм

Діяльність, пов’язана зі снігом та всім, що навколо нього, входить до порядку денного білого туризму. Останнім часом із новою холістичною хвилею пов’язаний і духовний туризм.

Чорний туризм

Також відомий як чорний туризм. Діяльність цього виду туризму асоціюється з війнами, трагедіями та масовими смертями. Однак реальне значення цього сегмента зосереджено на історичній цінності фактів та/або подій, якими страшними вони б не були.

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