Значение цвета в туризме

Цвета. За ними стоит так много магии и смысла, и рекламная индустрия, с помощью нейромаркетинга использует это, чтобы проникнуть в сердце потребителя.

Визуальный эффект, создаваемый определенными цветовыми тонами, является ключевым, когда покупатель выбирает тот или иной продукт. Фактически, исследование, проведенное Color Marketing Group, показывает, что 93% людей принимают решение о покупке в зависимости от внешнего вида продукта или компании.

Возможно, именно эти утверждения лежат в основе новых сегментов путешествий, связанных с цветом. Одним из самых известных является зеленый туризм благодаря его близости к экологии и природе. Напомним некоторые из тур сегментов, связанных с цветом:

Зеленый туризм

Массовый туризм не является частью этого вида туризма, напротив, зеленый туризм ориентирован на путешественников, которые заботятся об окружающей среде и являются верными приверженцами экотуризма.

Оранжевый туризм

Он неразрывно связан с культурой, самобытностью и творчеством и направлен на ответственное управление туризмом культурного и исторического наследия знаковых мест каждого тур направления.

Белый туризм

Деятельность, связанная со снегом и всем, что вокруг него, входит в повестку дня белого туризма. В последнее время с новой холистической волной связан и духовный туризм.

Черный туризм

Также известен как темный туризм. Деятельность этого вида туризма ассоциируется с войнами, трагедиями и массовыми смертями. Однако реальное значение этого сегмента сосредоточена на исторической ценности фактов и / или событий, какими страшными они бы не были.