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Туризм

WTTC: Світовий туризм відновлюється швидше, ніж очікувалося

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
WTTC: Світовий туризм відновлюється швидше, ніж очікувалося

Світовий туристичний сектор відновлюється цього року швидше, ніж прогнозувалося, незважаючи на макроекономічну та геополітичну напруженість, дійшли висновку експерти Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC).

Згідно з останнім прогнозом WTTC, підготовленим у партнерстві з Oxford Economics, загальний обсяг турпотоку по всьому світу зросте на 5% у 2023-му порівняно з 2019 роком, а не на 2%, як тут пророкували у березні цього року. Очікується, що цього року частка подорожей та туризму у світовому ВВП становитиме 9,2% і досягне $9,5 трлн.

Кількість туристів на Близькому Сході цього року збільшиться на 28%, порівняно з допандемійним рівнем. До речі, навесні WTTC прогнозувала зростання на 22%.

Проте, як розповіли близькосхідні перевізники, війна між Ізраїлем та сектором Газа призвела до скорочення авіаперевезень у регіон. Серед проблем, що виникли, — дорогі облети, високі рахунки за паливо і скорочення кількості іноземних мандрівників.

Незважаючи на те, що під час Covid-19 тургалузь стала одним із найбільш постраждалих секторів, зараз вона показує впевнене зростання.

“Причина, через яку ми не досягли повного відновлення, полягає в тому, що Китай, одна з найбільших економік у галузі подорожей та туризму, відкрилася тільки цього року”, – сказала Джулія Сімпсон, президент і виконавчий директор WTTC.

Крім того, вона наголосила, що при поверненні до колишніх показників сектору важливо враховувати свій вплив на довкілля. Адже, згідно з дослідженням, опублікованим торік WTTC та Глобальним центром сталого туризму, на тревел-індустрію припало 8,1% викидів парникових газів у 2019 році, 10,6% від загального обсягу світової енергії та 0,9% споживання прісної води.

Крім цього, глава WTTC нагадала про труднощі, пов’язані з нестачею робочої сили, «які були короткочасними, але трохи сповільнили відновлення». І зазначила, що в найближчі 10 років внесок індустрії подорожей до валового світового доходу збільшиться і досягне приблизно $15,5 трлн.

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