23 європейські міста просять ЄС обмежити короткострокову оренду житла для туристів

Деякі з найбільш відвідуваних міст Європи зіткнулися зі сплеском кількості короткострокових орендних договорів, укладених туристами (насамперед через американську платформу Airbnb), через що багато місцевих жителів скаржаться на зростання вартості життя через житло, що сильно подорожчало. І справді, вони можуть забезпечити себе житлом, пов’язуючи це з овертуризмом. Тепер влада одразу 23 міст закликає ЄС вжити законодавчих заходів на рівні всього Євросоюзу для вирішення проблеми короткострокової оренди для туристів.

Після двох років застою через пандемію коронавірусу європейський туризм нарешті повертається до життя — практично кожна країна в регіоні відкрила свої кордони для іноземних туристів. Здавалося б, гарна новина для бізнесу та економіки, проте городянам така перспектива завдає безліч проблем.

Європейські міста захлеснула чергова проблема — туристи активно орендують житло і тому створюють надмірну конкуренцію на ринку нерухомості: місцевим не дістається об’єктів за адекватними цінами. За даними SchengenvisaInfo, у зв’язку з цим Європейський вільний альянс (ЄСА) з короткострокової оренди опублікував лист, в якому йдеться про необхідність посилення короткострокової оренди, щоб приборкати туристичний потік у популярні європейські локації.

Адміністрація туристичних міст стверджує, що Європейська комісія відмовляється від проекту законодавчої ініціативи, яка б регулювала процес здачі об’єктів у короткострокову оренду для відпочиваючих. Перерахуємо міста, які підтримали ініціативу щодо обмеження ринку короткострокової оренди житла:

Амстердам, Нідерланди Ареццо, Італія Афіни, Греція Барселона, Іспанія Берлін, Німеччина Болонья, Італія Бордо, Франція Брюссель, Бельгія Валенсія, Іспанія Варшава Польща Відень, Австрія Краків, Польща Кельн, Німеччина Лондон, Великобританія Мілан, Італія Мюнхен, Німеччина Париж, Франція Порту, Португалія Прага, Чехія Утрехт, Нідерланди Флоренція, Італія Франфкурт, Німеччина Гельсінкі, Фінляндія

Наприклад, в Амстердамі кількість пропозицій про короткострокову оренду житла для відпочинку зросла з 4.500 у 2013 році до 22.000 у 2017 році. Тим часом, в районі Лісабона Алфама понад 55 відсотків квартир в даний час запропоновані для короткострокової оренди на платформах бронювання, включаючи Airbnb. Крім того, у центрі Флоренції з 2015 року вони збільшилися на 60 відсотків, а в Кракові — на 100 відсотків, що шокують, у період з 2014 по 2017 рік.

Протягом багатьох років кілька міст по всій Європі стикалися з проблемою короткострокової оренди, оскільки громадяни скаржаться, що вона ускладнює оренду житла на більш тривалий термін. Проте такі види оренди — добрий спосіб заробити гроші для орендодавців, які мають вільну кімнату або квартиру.

«Містам потрібна допомога у забезпеченні дотримання правил та переслідуванні незаконних STHR [короткострокова оренда для відпочинку]. Нині це ускладнюється тим, що платформи відмовляються ділитися важливою інформацією з владою. Отже, для забезпечення дотримання правил має бути забезпечений доступ до даних. В іншому випадку адміністративні витрати муніципалітетів суттєво зростуть через судові витрати та інвестицій у професійну здатність перевіряти дані про оренду альтернативними способами, стежити за скаргами та ознаками незаконної діяльності STR та накладати штрафи», — йшлося у листі.

Однак вони також збільшують вартість оренди, скорочують пропозицію довгострокового житла та створюють безліч незручностей для сусідів. Деякі органи влади відреагували, встановивши спеціальні збори для STHR або розглядаючи можливість заборони роботи на своїй території таких компаній, як Airbnb. Наприклад, у Барселоні минулого року, після кількох років скарг від мешканців на постійний шум, високі ціни на оренду та нестачу квартир, муніципалітет оголосив про заборону на Airbnb та оренду терміном до 31 дня.

4 серпня бізнес-асоціація HOTREC, що представляє європейський сектор гостинності, закликала країни Європейського Союзу накласти зобов’язання на платформи та короткострокові хостинги. Дзвінок був зроблений для того, щоб влада почала переглядати діяльність з короткострокової оренди.

Коментуючи це питання, генеральний директор HOTREC Марі Одрен підкреслила, що сектор туризму та готельного бізнесу ЄС має надати регулювання, яке б допомогло вирішити проблеми короткострокової оренди. Крім того, Всесвітня рада з подорожей та туризму (WTTC) раніше підтримала Естонію за розумне оподаткування цих видів оренди. Водночас він похвалив Францію за її довгострокові інвестиції у співтовариство, що дозволяють уряду та мешканцям отримувати вигоду навіть від гостинності.

Альянс європейських міст вважає, що якщо Комісія не поставить пропозиції на голосування в найближчому майбутньому, «на карту буде поставлена ​​«доступність житла, а також придатність для життя» європейських міст. Минулої осені Комісія ЄС оголосила про законодавчу ініціативу регулювання короткострокової оренди, а після її відкриття для громадського обговорення кілька разів відкладалася. Поки що Європейська комісія не встановила конкретних термінів для офіційної оцінки поточних пропозицій. Передбачається, що ініціатива найближчим часом взагалі не обговорюватиметься, оскільки досі не з’явилася у списку запланованих до грудня 2022 року.

Раніше DIP писав, що “Естонія хоче заборонити російським туристам відвідувати Європу“.