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ТаїландТуризм

Влада Пхукета зробила заяву про нічні розваги для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Влада Пхукета зробила заяву про нічні розваги для туристів

Заяву про нічні розваги для туристів на острові Пхукет зробила місцева влада. Вони відповіли на запитання, коли і де саме відновиться нічне життя — тобто, години роботи своїх пабів та барів будуть продовжені до 4 ранку, а також які заходи безпеки буде вжито.

Отже, за новими даними, які повідомляє видання Thaiger, нічне життя має відновитись з 15 грудня. Нові години роботи буде введено в шести зонах на Бангла-роуд у районі Патонг району Кату. Крім того, продовжать режим роботи 106 із 229 розважальних закладів, розташованих у зовнішніх зонах.

“Прогнозований результат цього розширення включає збільшення доходів майданчиків на 30-50% і підвищення рівня зайнятості на 20-30%”, – зазначає видання. Але також воно додає, що у зв’язку з продовженням годин роботи буде вжито шість заходів безпеки.

  1. Перша передбачає встановлення камер відеоспостереження у відведених зонах, за якими слідкуватиме спеціальний адміністративний підрозділ.
  2. Друга може насторожити туристів після «ковідних» заходів, оголошено, що деяким медичним організаціям доручено зайнятися створенням планів активних перевірок здоров’я в цих районах». “Це дозволить людям отримати рекомендації з питань здоров’я та оцінити санітарний стан як приміщень для персоналу, так і розважальних закладів”, – уточнює видання.
  3. Відповідно до третьої, на поліцейських постах та біля ресторанів ThaiPan будуть розміщені мобільні підрозділи екстреної допомоги.
  4. Четверта також стосується заходів безпеки — буде розгорнуто поліцейські підрозділи, які допомагатимуть керувати дорожнім і тротуарним рухом з 18:00 до 21:00, їм також доручено здійснювати цілодобове патрулювання.
  5. П’ятий захід передбачає збирання сміття та відходів з 6:00 до 18:00.
  6. Як шостий «для ліквідації наслідків стихійних лих та забезпечення безпеки» в Муанг Патонзі будуть задіяні три муніципальні підрозділи, дві пожежні частини та 36 рятувальників, у тому числі четверо, що працюють у нічний час. Вісім рятувальників-добровольців також чергуватимуть з 20:00 до 8:00.

«Деякі зони також будуть відведені для куріння канабісу, щоб не заважати іншим. Крім того, з метою підвищення безпеки співробітники поліції та адміністрації посилюватимуть заходи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та вживатимуть правові заходи проти правопорушників», – також попередили туристів. І не забули нагадати, що поширення алкогольних напоїв також буде під суворим контролем.

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