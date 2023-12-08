Влада Пхукета зробила заяву про нічні розваги для туристів

Заяву про нічні розваги для туристів на острові Пхукет зробила місцева влада. Вони відповіли на запитання, коли і де саме відновиться нічне життя — тобто, години роботи своїх пабів та барів будуть продовжені до 4 ранку, а також які заходи безпеки буде вжито.

Отже, за новими даними, які повідомляє видання Thaiger, нічне життя має відновитись з 15 грудня. Нові години роботи буде введено в шести зонах на Бангла-роуд у районі Патонг району Кату. Крім того, продовжать режим роботи 106 із 229 розважальних закладів, розташованих у зовнішніх зонах.

“Прогнозований результат цього розширення включає збільшення доходів майданчиків на 30-50% і підвищення рівня зайнятості на 20-30%”, – зазначає видання. Але також воно додає, що у зв’язку з продовженням годин роботи буде вжито шість заходів безпеки.

Перша передбачає встановлення камер відеоспостереження у відведених зонах, за якими слідкуватиме спеціальний адміністративний підрозділ. Друга може насторожити туристів після «ковідних» заходів, оголошено, що деяким медичним організаціям доручено зайнятися створенням планів активних перевірок здоров’я в цих районах». “Це дозволить людям отримати рекомендації з питань здоров’я та оцінити санітарний стан як приміщень для персоналу, так і розважальних закладів”, – уточнює видання. Відповідно до третьої, на поліцейських постах та біля ресторанів ThaiPan будуть розміщені мобільні підрозділи екстреної допомоги. Четверта також стосується заходів безпеки — буде розгорнуто поліцейські підрозділи, які допомагатимуть керувати дорожнім і тротуарним рухом з 18:00 до 21:00, їм також доручено здійснювати цілодобове патрулювання. П’ятий захід передбачає збирання сміття та відходів з 6:00 до 18:00. Як шостий «для ліквідації наслідків стихійних лих та забезпечення безпеки» в Муанг Патонзі будуть задіяні три муніципальні підрозділи, дві пожежні частини та 36 рятувальників, у тому числі четверо, що працюють у нічний час. Вісім рятувальників-добровольців також чергуватимуть з 20:00 до 8:00.

«Деякі зони також будуть відведені для куріння канабісу, щоб не заважати іншим. Крім того, з метою підвищення безпеки співробітники поліції та адміністрації посилюватимуть заходи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та вживатимуть правові заходи проти правопорушників», – також попередили туристів. І не забули нагадати, що поширення алкогольних напоїв також буде під суворим контролем.