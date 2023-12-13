Готелі та ресторани Туреччини встановили сумний рекорд: країну попередили про неминучу втрату туристів

Готелі та ресторани Туреччини встановили сумний рекорд, вкотре ставши лідерами підвищення цін. Про це повідомляє турецька преса, посилаючись на результати листопаду, які представив Турецький статистичний інститут (TUIK). При цьому ціни на тури як внутрішні, так і міжнародні також показують величезне зростання. Експерти турринку попередили Туреччину про ризик неминучої втрати туристів.

Як показує індекс споживчих цін (ІСЦ) від TUIK, зростання цін у середньому залишило близько 60% до листопада минулого року, але в деяких областях воно суттєво сильніше. Так, як уже було неодноразово, готелі та ресторани стали чемпіонами з підвищення цін.

До минулого листопада готелі та ресторани подорожчали майже на 93%. До речі, на протилежному полюсі є ціни на житло — вони піднялися лише на 38%. Здебільшого причина стрімкого зростання — подорожчання основних компонентів, так що вартість їжі та напоїв у готелях щорічно збільшується на 89%. При цьому витрати на продукти харчування+напої+енергію також збільшились до 57%, Зростання також перевищило 73% у секторі продуктів харчування+напоїв+енергії+персоналу.

Стрімке зростання TUIK зафіксував і ціни на тури. За його даними, ціни на міжнародний тури показали зростання 152%, при цьому середні ціни на готельні номери зросли на 134%.

«Туреччина більше не є дешевою країною для подорожей і що ми маємо труднощі з просуванням напряму в цій новій ситуації», – прокоментував цю ситуацію гендиректор «німецького» турецького туроператора Bentour Деніз Угур. “Якщо ціни продовжать зростати, Туреччина може втратити багатьох туристів через своїх найближчих конкурентів”, – додав він.