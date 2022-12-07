В Карпатах оголошено II рівень небезпеки

Сьогодні, 7 грудня, у деяких районах Карпат можливі лавини. Через це синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, сьогодні на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується І рівень небезпеки через опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Також на високогір’ї Івано-Франківської області оголошено ІІ рівень небезпеки (жовтий). Тут очікується помірна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України очікується хмарна погода, лише на сході мінлива хмарність.

Вдень в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, у західних, центральних та південних областях – з дощем.

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень в Україні становитиме від 3° морозу до 2° тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті, на Одещині та в Криму 3-8° тепла.