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В Карпатах оголошено II рівень небезпеки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Карпатах оголошено II рівень небезпеки: можливі лавини, не йдіть у гори

Сьогодні, 7 грудня, у деяких районах Карпат можливі лавини. Через це синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, сьогодні на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується І рівень небезпеки через опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Також на високогір’ї Івано-Франківської області оголошено ІІ рівень небезпеки (жовтий). Тут очікується помірна сніголавинна небезпека.

В Карпатах оголошено II рівень небезпеки
meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України очікується хмарна погода, лише на сході мінлива хмарність.

Вдень в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, у західних, центральних та південних областях – з дощем.

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень в Україні становитиме від 3° морозу до 2° тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті, на Одещині та в Криму 3-8° тепла.

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