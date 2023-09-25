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В Ісландії планують запровадити податок для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ісландії планують запровадити податок для туристів

Влада Ісландії вирішила запровадити туристичний податок. Щоправда, коли він почне діяти і яким буде, наразі невідомо.

Гроші, які збиратимуть з іноземців, планують витратити на реалізацію проектів у галузі екології та сталого розвитку.

“Туризм в Ісландії дійсно виріс у геометричній прогресії за останнє десятиліття, і це, очевидно, впливає, зокрема, і на клімат”, – сказала прем’єр-міністр країни Катрін Якобсдоуттир.

Влада Ісландії вже співпрацює з туристичними компаніями, щоб зробити життя в країні екологічно безпечним, – наприклад, переводять весь транспорт електричним. І це не єдиний проєкт, що вони планують реалізувати разом.

Туристичні податки у популярних країнах та містах – звичайна практика. Вони вже діють у багатьох локаціях у Європі та Азії.

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