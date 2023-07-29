В Іспанії вводять туристичний податок щоб «відсікти» бідних туристів та залучити багатих

«Ми більше не хочемо бути «тематичним парком», наша мета — просувати комфортний та якісний туризм», — з такою заявою виступила влада знаменитого міста, центру паломницького туризму, іспанського Сантьяго-де-Компостела в Галісії. З цією метою місто планує запровадити туристичний податок, який торкнеться всіх іноземців, незалежно від країни їхнього походження, тобто за фактом, місто запроваджує майновий ценз, щоб «відсікти» бідних туристів та залучити багатих.

Як повідомляє іспанська преса, мер Сантьяго-де-Компостела Горетті Санмартін заявила, що місто щороку приймає 300 тис. туристів.

«Я хочу Сантьяго, з якого не треба тікати через неконтрольований туризм. Наша мета — зробити місто комфортнішим місцем як для туристів, так і для мешканців», — заявила мер.

Також за її словами, запровадження туристичного податку необхідно, щоб місто могло «захистити частину витрат», а також спланувати контрольоване зростання та запропонувати «приємний досвід для всіх відвідувачів». Мер додала, що основні цілі – боротьба з надмірним туризмом, контроль за туризмом у центрі міста та «перерозподіл» найбільш завантажених просторів.

Також пані Санмартін зазначила, що влада міста не бачить проблеми у введенні податку. “Ніхто не перестає приїжджати в місто, тому що в ньому введено туристичний податок і вони як мінімум роблять внесок у ті витрати, які генерує туризм”, – підкреслила мер. В Іспанії такі податки введені в Барселоні – від 2 до 7 євро за ніч, і на Балеарських островах – від 1 до 4 євро за ніч. Наприклад, влада Балеарських островів відзвітувала, що щорічно в результаті податку збиратиметься близько 12 мільйонів євро. Щоправда, з вирішенням проблеми овертуризму податки — а запроваджено вони у 2016 році — не допомогли.

Наша довідка: Сантьяго-де-Компостела – ключова і фінальна точка досить специфічного і досить популярного туристичного маршруту Ель Каміно де Сантьяго – паломницького маршруту Північною Іспанією до могили святого Якова. Маршрут, який з 1993 року входить до пам’ятників всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, приваблює безліч туристів щорічно. Специфіка маршруту, втім, така, що в основному це далеко не «люксові» туристи, які більшу частину дороги йдуть пішки, зупиняючись переважно у спеціальних притулках для паломників.