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ІсландіяТуризм

В Ісландії пілоти розвернули літак, щоб пасажири побачили північне сяйво

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ісландії пілоти розвернули літак, щоб пасажири побачили північне сяйво

Пілоти літака, що летить з Рейк’явіка до Манчестера, розгорнули борт, щоб пасажири могли побачити одне з найкрасивіших природних явищ – північне сяйво, передає Мirror.

За даними порталу, пасажири навіть мріяти не наважувалися, що пілоти підуть на такий крок.

“Ми злетіли, і на півдорозі пілот вимкнув усі вогні. Північне сяйво було видно людям, що сидять з лівого боку. Пілоти зробили коло 360 градусів, щоб і ті, хто сидів праворуч, могли насолодитися видовищем”, – розповів пасажир.

Зазначається, що північне сяйво було видно у понеділок, 27 лютого, та мешканцям майже всієї Великобританії, у тому числі в Лондоні та Брістолі.

Щоб побачити диво природи, на оглядових майданчиках зібралося так багато людей, що на дорогах утворилися пробки з машин.

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