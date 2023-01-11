Україна увійшла до рейтингу найнебезпечніших країн світу

Аналітики порталу World Population Review склали рейтинг найнебезпечніших країн світу за кількістю злочинів на 100 тисяч населення, повідомляє Dip.org.ua.

За версією дослідників, перші три рядки рейтингу займають Венесуела, Папуа — Нова Гвінея та Південна Африка: чим вище місце у списку — тим вища криміногенна ситуація. Індекси злочинності у країн-лідерів становлять 83,76, 80,79 та 76,86 відповідно.

Україна з індексом 47.42 також потрапила до рейтингу, розташувавшись на 57-му місці. Сусідня Білорусь посіла 24-й рядок і набрала 59.58 бала. Польща – на 106-му місці (30.5), Словаччина – на 107-му (30,37), Угорщина – на 96-му (34.36), Румунія – на 112-му (28.3), Молдова – на 62-му (46.35), Росія – на 86-му (39,99).

Замикають рейтинг із 136 країн Тайвань, ОАЕ та Катар. Там відзначено найнижчий рівень злочинності.

Автори дослідження зазначають, що рівень злочинності сильно варіюється від країни до країни і залежить від багатьох факторів. Наприклад, високий рівень бідності та безробіття, як правило, збільшує рівень злочинності в країні. І навпаки, суворий контроль із боку поліції та суворі вироки, як правило, знижують рівень злочинності.

За словами аналітиків, існує також сильна кореляція між віком та злочинністю: більшість злочинів, особливо насильницьких, відбувається у віці 20-30 років.