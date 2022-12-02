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ТаїландТуризм

У Таїланді вимагають надати туристам більше часу для «кутежу»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді вимагають надати туристам більше часу для «кутежу»

Власники нічних клубів та барів у туристичних місцях Таїланду захотіли продовжити час роботи їхніх закладів, які раніше закривалися о другій годині ночі, до четвертої ранку. Про це пише Bangkok Post.

Підприємці вважають, що таке нововведення дозволить збільшити прибуток закладів на 20-30 відсотків. За їхніми словами, нічний відпочинок у багатьох туристів починається о десятій вечора і, як показує практика, найбільше грошей вони витрачають з першої години ночі. Тому власники закладів зажадали надати відпочиваючим більше часу для «кутежу» у таких тайських районах, як Бангла Роуд на Пхукеті, Самуї, Паттая, а також Каосан Роуд, Сой Ковбой та Патпонг у Бангкоку.

Тим часом президент бізнес-асоціації на Каосан Роуд Санга Руангваттанакул заявив, що бари, клуби та інші питні заклади, що входять до його асоціації, вже зобов’язалися дотримуватись заходів безпеки. “Ми хочемо політику, яка приносить більше доходів, а не обмежень”, – додав він.

Бізнесмен зазначив, що місцевій владі також необхідно дозволити цілодобовий продаж алкоголю в туристичних районах Таїланду. Наразі алкогольні напої можна придбати з 11:00 до 14:00 та з 17:00 до 24:00.

При цьому місцеві чиновники вважають, що зміна графіку роботи питних закладів та продажу алкоголю підвищать кількість аварій на чверть: щодня на дорогах фіксуватиметься на 10–20 смертей більше. Проте власники барів упевнені, що цієї проблеми можна уникнути завдяки встановленню контрольно-пропускних пунктів навколо туристичних районів.

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