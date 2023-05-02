У Таїланді туристка орендувала будинок з басейном і опинилася в поліції

Велику суму грошей втратила довірлива туристка перед поїздкою до Таїланду: дівчина орендувала “розкішну віллу з басейном через соціальні мережі” і була обдурена.

У ЗМІ пишуть, що дівчина відправила депозит “господарю житла”, а потім відкрилася правда.

“Ачірайя Маларат, 27-річна туристка з провінції Кхон Каєн, планувала відпочинок у Паттайї з сім’єю. У пошуках житла дівчина звернулася до Facebook, де знайшла обліковий запис із пропозицією розкішної вілли з басейном.

Оскільки у спільноті було багато учасників, Маларат сміливо забронювала будинок для себе та рідних. Зв’язавшись із господарем сторінки, вона перевела депозит у розмірі 16 900 батів для покриття страховки”, – пише The Thaiger.

За словами дівчини, після переказу грошей обліковий запис у соціальній мережі тимчасово відключився.

“Насторожена Ачирайя не змогла додзвонитися на вказаний номер, але отримала підтвердження бронювання. Прибувши на віллу, туристка та її велика родина з 18 людей були приголомшені, коли справжній господар вілли повідомив, що вони стали жертвами шахраїв. Чоловік пояснив, що фальшива сторінка у Facebook використала фотографії їхнього готелю, та порадив звернутися до поліції”, – додає видання.

Дівчина послухалася його поради і написала заяву в поліцейській дільниці Паттайї. У ЗМІ додають, що поки що немає інформації про притягнення до відповідальності підозрюваних, але закликає туристів бути більш уважними та розважливими.