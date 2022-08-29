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ТаїландТуризм

У Таїланді спостерігається кардинально різне ставлення до українців та росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Туристка була здивована різним ставленням до українців та росіян у Таїланді

Російська туристка, яка подорожує барвистим Таїландом, розповіла, що з недавніх пір місцеві жителі почали розрізняти російських, українських та білоруських туристів, і висловлювати симпатію одним і стриману ворожість – іншим. Подробицями вона поділилася на своєму блозі.

Дівчина нагадала, що російськомовних відпочиваючих на тайських курортах донедавна було найбільше. Однак після 24 лютого разом із росіянами у Таїланді з’явилося багато людей з України. «Раніше вони вважали нас однією нацією і для них не було відмінностей на вигляд, до того ж ми всі говорили однією російською мовою. А зараз тайці пізнали решту географії, нарешті дізнавшись, де знаходиться Україна, Білорусія та Росія, і що ми всі різні. А туристи з цих країн почали говорити своєю мовою і розмовляють тепер лише рідною», – уточнила авторка.

«Якщо говорити загалом, то тайці росіян не дуже люблять. Про це поділився зі мною таєць, з яким ми жили в Бангкоку. Тайці вважають, що ми агресивні п’яниці. Ми при всіх любимо з’ясовувати сімейні стосунки, нерідко влаштовуємо скандали в готелях, ресторанах, не соромимося торгуватися так, що тайцям просто стає нудно від нас. А от українців люблять, а тим більше зараз», – пише туристка.

Раніше DIP писав про інший популярний туристичний напрям: «У Норвегії на автомобіль російських туристів надряпали слово “вбивці”».

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