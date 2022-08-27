У Норвегії на автомобіль російських туристів надряпали слово “вбивці”

На грубу образу та напад із пошкодженням майна поскаржилась у Норвегії російська туристка. Як розповіла потерпіла від русофобії виданню пропагандиському «Лента.ру», вона з’їздила в турне Скандинавією і поплатилася за вояж пошкодженою машиною і написаним на капоті написом «вбивці».

Раніше “ДІП” повідомляв, що з аналогічною “проблемою” зіштовхнулися російські туристи у Єгипті. Подробиці читайте в матеріалі «У Єгипті російські туристи масово скаржаться на русофобію та погане ставлення».

Як заявила туристка, подорож своєю машиною туристи зробили з Білорусії через Латвію, Швецію та Норвегію. Сам інцидент стався у Норвегії, на Лофотенських островах, де туристи приїхали до однієї з гір та залишили машину на необладнаному паркуванні. «Ми бачили всіх, хто спускався та піднімався. Усі були налаштовані доброзичливо. Але коли повернулися, побачили, що бічне дзеркало було вивернуто, на дверях невелика вм’ятина, а на капоті напис», – розповіла туристка.

За її словами, на машині по-англійськи було подряпано murderers (вбивці). При цьому туристка зазначила, що перед поїздкою її попереджали: “Мені розповідали, що на машини з російськими номерами часом можуть вивалити сміття, наклеїти прапори іншої країни або нанести якісь написи”, – заявила туристка.