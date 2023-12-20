Всі розділи
ГоловнаТаїландУ Таїланді продовжили час роботи нічних клубів
ТаїландТуризм

У Таїланді продовжили час роботи нічних клубів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді продовжили час роботи нічних клубів

У Таїланді нічні розважальні заклади, які розташовані в туристичних зонах, зможуть працювати довше.

Так, бари, ресторани та нічні клуби щоп’ятниці, суботи та неділі зможуть працювати до 04:00, тоді як раніше їм доводилося закриватися о 02:00.

При цьому нововведення вводиться тільки для туристичних зон і лише у певних закладах у провінціях Пхукет, Чонбурі (курортне місто Паттая), Чіангмай та столиці країни Бангкоку.

Перелік барів та нічних клубів, яким дозволено продовжити роботу, складає місцева адміністрація. На цих ділянках турзон буде посилено заходи безпеки.

Нововведення стало одним із заходів влади щодо збільшення турпотоку до Таїланду.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Влада Пхукета зробила заяву про нічні розваги для туристів

Таїланд
Заяву про нічні розваги для туристів на острові Пхукет...

На Пхукеті туристів закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові

Таїланд
Із закликом про допомогу влада звернулася до туристів на...

Кармагеддон насувається на Таїланд, і це зовсім не ураган чи тайфун

Таїланд
Високий попит іноземних туристів на відпочинок на головному тайському...

В Таїланді спецназ штурмом узяв віллу, де були російські туристи

Таїланд
Після відмови туриста постати перед владою Пхукету на курортному...

У Таїланді створили базу даних небезпечних для туристів трансгендерів

Таїланд
Туристична поліція тайського міста Паттая б'є на сполох через...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму