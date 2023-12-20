У Таїланді продовжили час роботи нічних клубів

У Таїланді нічні розважальні заклади, які розташовані в туристичних зонах, зможуть працювати довше.

Так, бари, ресторани та нічні клуби щоп’ятниці, суботи та неділі зможуть працювати до 04:00, тоді як раніше їм доводилося закриватися о 02:00.

При цьому нововведення вводиться тільки для туристичних зон і лише у певних закладах у провінціях Пхукет, Чонбурі (курортне місто Паттая), Чіангмай та столиці країни Бангкоку.

Перелік барів та нічних клубів, яким дозволено продовжити роботу, складає місцева адміністрація. На цих ділянках турзон буде посилено заходи безпеки.

Нововведення стало одним із заходів влади щодо збільшення турпотоку до Таїланду.