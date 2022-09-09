У Таїланді натовпи туристів оточили стародавній храм в очікуванні сонячного феномену

Натовп туристів зібрався в історичному парку Пханом Рунг у провінції Ісаан у Бурірамі в Таїланді, щоб спостерігати за сонячним феноменом, який відбувається лише чотири рази на рік.

За уточненою інформацією тайських ЗМІ, рідкісне явище полягає в тому, що через 15 дверей, відчинених навстіж, у певну годину на кілька секунд з’являється сонце. В очікуванні саме цього природного явища, що зачаровує погляд, збираються численні туристи.

Довідка: Храм Фаном Рунг розташований на горі Фаном Рунг у підрайоні Тапек, район Чалоемпракіат провінції Бурірам. Храм, збудований у XV-XVIII століттях, виконаний із рожевого пісковика в стародавньому кхмерському архітектурному стилі. Назва храму також походить від кхмерської мови, що означає “велика гора”.

Сонячний феномен зробив доданий історичної пам’ятки ще більшу привабливість. Відомо, що за явищем сонця можна спостерігати через двері храму чотири рази на рік. Рік у рік дати можуть зрушуватися, але загалом дотримуються наступних тимчасових орієнтирів:

Захід сонця з 5 на 7 березня

Схід сонця з 3 по 5 квітня

Схід сонця з 8 по 10 вересня

Захід сонця з 5 на 7 жовтня

8 вересня 2022 року був перший день третього сонячного явища цього року. Минулого четверга вранці в історичному парку зібралося багато туристів, щоб зробити свій найкращий знімок сходу сонця через 15 дверей. Охочі зібралися на місці з 5:50 ранку за кілька секунд. Згідно зі звітом, цього разу світло від сонця було не таким ясним, як очікували туристи, бо вранці було хмарно.

Один мандрівник повідомив ЗМІ, що йому сподобалося спостерігати схід сонця у храмі. Там варто було побувати, навіть якщо явище ледве вловиме та хмари завадили чіткому кадру, заявив він. Утім, у туристів залишилося ще два дні, щоб побачити культовий схід сонця у храмі. Очікується, що явище повториться 9 та 10 вересня.

Мандрівники мають ще один привід відвідати історичне місце в Таїланді. У цей час там проводиться щорічний фестиваль Phanom Rung 2022. На всіх гостей чекають парад, релігійна церемонія, вистава та вулична їжа.