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У Бангкоку вперше за 30 років офіційно подорожчали тарифи за проїзд у таксі: туристам назвали нові розцінки, щоб уникнути шахраїв

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Бангкоку вперше за 30 років офіційно подорожчали тарифи за проїзд у таксі: туристам назвали нові розцінки, щоб уникнути шахраїв

Вперше за тридцять років у Бангкоку офіційно підняли тарифи на таксі. Йдеться про мінімальну вартість поїздки – вона складе всього 40 бат (близько 45 гривень) замість 35. Інформація була офіційно опублікована в урядовій Royal Gazette – у тому числі і на правах інформації для туристів, оскільки таксисти-шахраї – лихо міжнародне. Тариф застосовуватиметься до зареєстрованих у Бангкоку таксі з кількістю місць не більше семи.

Інші подробиці такі: для таксі, що застрягли у горезвісних пробках Бангкока (які рухаються зі швидкістю менше 6 км/год), плата за проїзд буде обмежена до 3 батів за хвилину — підвищення порівняно з попередньою надбавкою за пробки у розмірі 1,25 бата за хвилину. Таксі стягуватимуть 6,5 бат/км з другого по 10-й кілометр, 7 бат/км з 11-го по 20-й, 8 бат/км з 21-го по 40-й та 8,5 бат/км з 41-го по 60-й. Також туристам додали, що таксі аеропорту Суварнабхумі та аеропорту Дон Мианг, як завжди, братимуть додаткові 50 бат.

Влада впевнена, що понад 80 тис. водіїв таксі в Бангкоку та п’яти прилеглих провінціях отримають вигоду від підвищення базових тарифів. Однак підвищення менше, ніж вимагали асоціації таксі, ті хотіли, щоб мінімальна плата за проїзд становила 45–50 бат, а надбавка за таксі — 5 бат за хвилину.

При цьому туристів попереджають, що шахраїв серед таксистів не так уже й мало. А найпоширеніший спосіб – це лічильник, що дуже швидко працює.

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