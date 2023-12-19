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Сінгапур знову вводить маски через COVID-19

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сінгапур знову вводить маски через COVID-19

У Сінгапурі знову введено заходи щодо використання масок через різке збільшення випадків COVID-19 та зростання кількості госпіталізацій.

Як пише Business Standard, Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру заявило, що кількість випадків COVID-19 у першому тижні грудня зросла до 56 043 порівняно з 32 035 попереднього тижня.

Влада закликає населення залишатися вдома при симптомах гострого респіраторного інфекційного захворювання, носити маски та мінімізувати соціальну взаємодію. Міністерство охорони здоров’я також поширює інформацію про вакцинацію та її ефективність у запобіганні тяжким захворюванням.

Мандрівникам було запропоновано вжити превентивних заходів, включаючи носіння масок в аеропортах, придбання туристичної страховки та виключення з маршруту погано провітрюваних та переповнених приміщень.

Для оптимізації лікарняних ресурсів громадськості рекомендується звертатися за лікуванням у відділення невідкладної допомоги виключно у серйозних чи небезпечних для життя надзвичайних ситуаціях.

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