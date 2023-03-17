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Туризм

Туристи полетять, як оселедці в бочці: розкрито плани щодо створення двоповерхових економ-класів у літаках

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи полетять, як оселедці в бочці: розкрито плани щодо створення двоповерхових економ-класів у літаках

Чергову версію того, як в обмежений обсяг літака «впхнути» якнайбільше туристів, представили на щорічній премії Crystal Cabin Awards, яка демонструє останні інновації в авіації. Іспанські дизайнери з компанії Taller De Arquitectura T36 “розпхали” пасажирів за принципом “як оселедці в бочці” – у три секції двоповерхового економ-класу. І треба сказати, цей проект отримав нагороду цього року.

Салон лайнера, згідно з цим проектом, ділитиметься на два поверхи та три секції, дві з яких перебуватиме внизу і одна — над ними. При цьому в кожній секції передбачається ряд у чотири місця — по два місця біля вікна і два біля проходу. Усього в результаті «міститься» шість рядів пасажирів, з них чотири в нижньому та два у верхньому ярусі. Щоправда, місця у реальних ілюмінаторів отримають лише два ряди — ліворуч та праворуч на «першому» поверсі, решті дизайнери пропонують «віртуальну реальність».

Також, судячи з представленої картинки, і місця для ручної поклажі будуть лише над тими ж рядами, якщо вони будуть взагалі. І, схоже, випрямитись на весь зріст пасажири зможуть лише у проході між кріслами.

Модель — можна сказати, на щастя, поки що віртуальна, і може залишитися в пам’яті як якийсь «авіакурйоз», аналогічно планам одного лоукостера, що колись оскандалилися, на «стоячі місця» для пасажирів. Однак сама тенденція — і перша перша премія для проекту — вражає.

При цьому, зазначимо, бізнес-пасажирів трамбувати ніхто не планує. На ту ж премію Adient та Boeing Encore Interiors представили новий дизайн для пасажирів бізнес-класу з розкладним ліжком, міні-баром, бібліотекою та місцем для зустрічей із друзями та родиною.

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