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Туристки в Таїланді почали носити на головах пароварки для рису, думаючи що це капелюшки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристки в Таїланді почали носити на головах пароварки для рису, думаючи, що це капелюшки

Іноземні туристки з бамбуковими пароварками для рису на голові були помічені в Таїланді. Відомо, що вони прийняли їх за капелюшки, тому носили без збентеження. Новий тренд, який активно обговорюють тайці, розсмішив мешканців тропічної країни.

За інформацією The Thaiger, на модниць із незвичайним головним убором звернув увагу місцевий житель, сфотографував їх та опублікував у соціальних мережах. Знімки швидко набрали популярності, зібравши понад 4.700 лайків та 5.000 репостів від тайських користувачів.

Зауважимо, що тайська пароварка є кошиком з бамбука. Вона використовується для приготування клейкого рису на пару. Тайці зазвичай загортають рис у тканину і поміщають його в пароварку, яку потім ставлять над каструлею з водою.

Як виявилося, дівчата купили дві пароварки на тайському ринку, але через мовний бар’єр не зрозуміли призначення предмета. За формою ємність нагадувала конічний в’єтнамський капелюх, але з отворами, тому вирішено було використовувати його виключно як головний убір.

У коментарях тайці висловлювали своє захоплення іноземними туристками, зазначаючи, що пароварка може захистити від сонця та стати універсальним модним предметом. Багато хто визнав, що це кумедний випадок і посміялися з незвичайного вибору жінок. «Це стане модним предметом світового люксового бренду так само, як наша барвиста велика сумка, яка раніше була адаптована Balenciaga», «Це кумедно!», «Капелюх у в’єтнамському стилі?», «Це мило», «Мені подобається! Ха-ха», – такі коментарі залишили користувачі.

Цей випадок нагадав культурну помилку іншої туристки в Таїланді. Минулого року іноземка сіла за стіл перед будинком духів, де тайці їм поклоняються. Цей вчинок можна вважати вкрай неповажним до тайської культури, але місцевих не образив, а розсмішив цей інцидент.

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