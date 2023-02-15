Туристка показала, чим може закінчитися плавання в морі з нарощеним волоссям

Жахливі наслідки у вигляді позбавлення двох третин “свого” та нарощеного волосся на голові довелося пережити німецькій туристці після невдалого занурення в море біля берегів Хорватії. Жертва краси зі сльозами на очах відрізала волосся після кількох годин безуспішного розплутування та залишила на деяких ділянках лише 2 сантиметри довжини.

За даними Daily Star, 23-річна Джулія Фест зробила нарощування волосся у Німеччині і незабаром вирушила на відпочинок до Хорватії зі своїм хлопцем.

Одного дня вони вирішили поринати з маскою та трубкою. Дівчина завбачливо заплела волосся, проте, як з’ясувалося пізніше, через солону воду та інтенсивний рух її локони заплуталися так, що після просушування на голові залишився величезний ковтун. Блондинка з жахом виявила, що її натуральне волосся злиплося з нарощеним “до тривожного ступеня”.

“Я запанікувала, і як би я не намагалася їх розплутати, ставало тільки гірше. Понад восьму годину три людини намагалися мені допомогти, але мені довелося відрізати нарощені пасма”, – поскаржилася вона. Після багатогодинних спроб виправити ситуацію німкеня здалася.

Їй довелося нещадно рвати на собі волосся і в результаті відрізати дві третини “своїх” пасм. У деяких місцях у дівчини залишилися практично залисини. Сумним досвідом вона поділилася у своєму обліковому записі в TikTok. Відеоролик моментально став вірусним, набравши понад два мільйони переглядів та тисячі лайків.

“Я багато плакала. Відпустка для мене закінчилася. У мене від природи дуже тонке і ламке волосся, яке саме по собі ніколи не виросте довгим. Коли я була маленькою, я мріяла про довге і пишне волосся. Ця мрія збулася з нарощуванням. Нарощування також значно підвищило мою впевненість у собі. Я поділилася відео, оскільки була у розпачі. Під час катастрофи з моїм нарощеним волоссям я шукала в інтернеті схожі ситуації, щоб зрозуміти, як бути. Але не знайшла, тому мій ролик тепер у TikTok”, – розповіла вона.

Користувачів шокувала історія дівчини, вони не могли повірити, що плавання може так вплинути на волосся.

“Я займаюся нарощуванням волосся вже 15 років, мої клієнти вирушають у відпустку з нарощеним волоссям і ніколи не повертаються в такому вигляді”, – такий коментар залишила перукар-стиліст.

“Зазвичай я наношу маску для волосся і змочую волосся чистою водою, щоб воно не вбирало так багато солоної води”, – порадила інша.

Проте інші коментатори зазначили, що купатися у морі туристкам, які пройшли процедуру нарощування поганої якості, категорично не можна.