Туристів залишать без полунички: Пхукет почали зачищати від трансгендерів, які переповнили курорт

Власники бізнесу на вулиці Бангла-роуд, яка вважається найбільш тусовочною вулицею і центром нічного життя тайського острова Пхукет, пропонують провести ребрендинг курортного місця: на їхню думку, місце слід зачистити від трансгендерів, які пропонують сексуальні послуги, і поодиноких продавців їжі та напоїв. За словами президента Асоціації бізнесу розваг Патонга Веравіт Кройасомбат, перші кроки вже зроблено.

«У той час як влада Патонга нині посилює заходи щодо забезпечення безпеки на Бангла-роуд, трансгендерні повії також повинні зникнути. Ми постійно отримуємо скарги на те, що вони дратують та агресивні щодо туристів», — процитували чиновника ЗМІ Пхукета.

Справді, цього року місцева влада зіткнулася з численними повідомленнями про кишенькові крадіжки з боку леді-боїв. Більшість із них були з Паттайї та Бангкока. Чиновник запропонував заборонити трансгендерним повіям в’їзд у цей район, а «природним», тобто, людям, які не міняли стать, з низькою соціальною відповідальністю — дозволити пропонувати свої інтимні послуги туристам. Проте громадськість обурила заяву глави асоціації. На їхню думку, пропозиція є дискримінаційною.

Незважаючи на те, що Таїланд, включаючи Бангла-роуд, відомий тим, що там живе найбільша кількість трансгендерів – людей, які змінили стать для надання сексуальних послуг, поліція Патонга продовжує заперечувати існування проституції на Бангла-роуд на Пхукеті, оскільки вони розуміють, що діяльність ледибоїв незаконна, але саме ця «полуничка» приваблює туристів, які приїжджають до азіатської країни у пошуках екзотики.

Глава Асоціації також закликав заборонити торговцям їжею з’являтися на Бангладуд. Однак він зазначив, що влада Патонга може надати для них конкретні місця поблизу. “Продаж алкоголю в пінопластових коробках продавцями або в кіосках з алкоголем у стилі спливаючих вікон має бути заборонений, оскільки це незаконно”, – додав він.

Деякі туристичні та тусовочні центри Таїланду, переважно Паттайя, регулярно повідомляють про злочини трансгендерів. Наприклад, цього року було понад десяток випадків, коли злодії-трансгендери крали готівку та коштовності у туристів, щоправда, в основному індійських, які приїжджають на курорт у своїх золотих прикрасах та розгулюють ночами у сумнівних місцях.

Так, буквально минулого тижня індійський турист у Паттайї повідомив, що трансгендер вкрав його дорогий наручний годинник. За словами потерпілого, нападник був агресивним. Раніше в липні один трансгендерний фонд у Паттайї висловив стурбованість щодо поширення стереотипів через ці злочини. Заступник директора Фонду сестер Паттайї заявила, що підозрює, що весь цей час туристів обкрадала та сама група ледібоїв. Наразі ці делікатні проблеми, пов’язані зі злочинністю серед трансгендерів, тепер охопили і Бангла-роуд на пляжі Патонг.