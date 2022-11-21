Туристів на курортах Таїланду попередили про повені, що насуваються

Сильні дощі та грози, а значить, і раптові повені, обрушаться на південні материкові райони Таїланду цього тижня. Про це туристів попередив Метеорологічний департамент, згідно з Phuketnews.

18 листопада синоптики підтвердили інформацію про те, що система низького тиску, що наближається, з острова Борнео вдарить по Сіамській затоці і курортному узбережжю Андаманського моря в період з вівторка по четвер, 22-24 листопада. У зоні ризику Пхукет, Крабі, Пхі-Пхі, Ланта та інші популярні курорти.

Синоптики прогнозують сильні грози з зливами, які можуть призвести до раптових повеней, особливо в низинних районах та на водних шляхах. У районах передгір’я або поблизу пагорбів висока ймовірність зсувів.

Циклон, що наближається на острови в Андаманському морі і Сіамській затоці, принесе з собою дуже сильний вітер. На узбережжі він буде штормовим із висотою хвиль понад 3 метри. Очікується, що негода принесе руйнування деяких конструкцій та дерев, стане причиною затоплення доріг та загрози життю для людей.

Оскільки на морі очікується сильний шторм, синоптики закликали туристів та місцевих мешканців від виходу у море. За їхніми словами, зливу краще перечекати на березі. Згідно з прогнозом, важка погода вдарить по північному сходу, центральній частині, столичному регіону Бангкока, а також східним (зокрема, провінція Чонбурі та туристичне місто Паттайя) та південним регіонам Таїланду (головний курортний острів Пхукет, Крабі, Пхангнга та ін.).