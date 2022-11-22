Туристам повідомили, чому середнє сидіння у задній частині літака найкраще місце

Якщо запитати авіамандрівників про найгірше місце на борту літака, напевно вони вкажуть на середнє сидіння. Однак насправді воно має чудові переваги. Щоправда, якщо середнє крісло знаходиться у задній частині авіалайнера.

Дослідження, проведене австралійською авіакомпанією Virgin Australia, показало, що лише один відсоток людей бронює місця посередині, а не біля проходу чи біля вікна. Тим не менш, середнє місце насправді є найбезпечнішим у літаку у разі надзвичайної ситуації, тому експерти назвали його найкращим на борту.

Дослідження, проведене Aviation Safety Network, проаналізувало 65 авіакатастроф та визначило, які місця були найбезпечнішими, виходячи з показників виживання. Було виявлено, що середнє сидіння в задній частині літака є найбезпечнішим, з рівнем смертності 28%, порівняно з місцями далі вперед, рівень смертності яких становить 44%. Місця у задній частині салону мали найнижчий рівень смертності – 32%.

Харро Рантер, виконавчий директор Aviation Safety Network, так пояснив зроблені висновки: “Я не можу придумати нічого, що зробило б сидіння попереду безпечнішим, і в реальній аварії найкращі шанси на виживання зазвичай у пасажирів позаду”. На щастя, авіакатастрофи трапляються рідко: дослідження, проведене у 2018 році, показало, що шанси померти у польоті становлять лише 1 до 2.52 мільйона.

Перелічимо ще кілька переваг середнього місця у літаку

Туристи, які забронювали «жахливе місце», мають право претендувати на додаткові безкоштовні послуги. Наприклад, пасажирам Virgin Australia та клієнтам інших авіакомпаній тепер пропонується вибрати середнє місце, а деякі призи є стимулом для цього. Будь-хто, хто забронює квиток у авіакомпанії та вирішить сісти між двома іншими туристами, може взяти участь у лотереї. З цього моменту і до 23 квітня 2023 року одна людина щотижня вибиратиметься випадковим чином, щоб виграти приз, включаючи круїзи та відпочинок.

Крім того, «середнячки» вправі претендувати відразу на обидва підлокітники, такі необхідні в польоті. Так, у бесіді з Insider одна бортпровідниця пояснила, що це неписане правило етикету, що дозволяє пасажиру посередині мати посеред пріоритет. “Якби я могла записати правила етикету авіакомпаній, я б сказала, що хотіла б, щоб більше пасажирів знали, що обидва підлокітники середнього сидіння призначені тільки для пасажира середнього сидіння”, – повідомила вона.

Це підтвердила і експерт з подорожей Dealchecker, Розі Пантер у Cosmopolitan: «Загальновизнано, що пасажир на середньому сидінні виграв жереб і може користуватися обома підлокітниками. Чому ви питаєте? У пасажира, що сидить біля проходу, є свобода витягувати ноги, а ще вставати і сідати, коли їм заманеться, а пасажир біля вікна може дивитися у вікно, мріючи про місце своєї відпустки, або згорнувшись калачиком, покласти голову на борт літака, щоб трохи розслабитися, без ризику того, що пасажирам доведеться перелізати через них, поки вони сплять». І тільки середньому нічого не дістається — тому справедливо, що він може класти лікті на обидва підлокітники.

Також туристи на середніх сидіннях мають більші шанси на безкоштовне підвищення класу обслуговування. Джейкоб Веддерберн-Дей, генеральний директор Stasher, зазначив у розмові з Sun Online Travel: Якщо вам не подобається невизначеність очікування реєстрації за кілька годин до вильоту, тоді обов’язково оберіть середнє місце. Авіакомпанії з більшою ймовірністю підвищать клас туристів, які сидять на середньому сидінні, оскільки ці крісла зазвичай вважаються найменш бажаним місцем для сидіння. Отже, якщо ви не заперечуєте бути затиснутим між двома іншими людьми, можливо, варто забронювати ці місця», — повідомив він.