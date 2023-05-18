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ТаїландТуризм

Туриста врятували після 4-годинного жаху у каналізації Паттайї

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туриста врятували після 4-годинного жаху у каналізації Паттайї

У Паттайї, курортному місті на сході Таїланду, відбувся порятунок іноземного туриста, який провів понад чотири години у пастці каналізаційної системи. Про кошмар його перебування в каламутній системі трубопроводів, що їдко пахне, повідомив The Thaiger.

36-річний американський мандрівник Джонатан прибув зі своєю дівчиною до Таїланду з Камбоджі у п’ятницю, 12 травня. Пара зупинилася в кондомініумі на Таппрайя-роуд, приблизно за 2 км від того місця, де пізніше сталася НП.

Після кількох днів перебування на курорті турист повертався вдень у квартиру і раптово впав у каналізацію, не помітивши відсутності люка. Як він не намагався, самостійно вибратися не зміг. Чоловік кричав, але ніхто не чув його. Тоді він вирішив пробиратися брудом у темряві в пошуках виходу. Через чотири довгі години його виявив випадковий перехожий.

Рятувальником виявився 26-річний таєць, який їхав на мотоциклі Паттайєю і завдяки щасливому випадку зупинився, щоб купити пляшку води в цілодобовому магазині. Він почув крик та пішов на звук. Зрештою знайшов туриста. Місцевий мешканець пізніше розповів поліції, що був шокований побаченим та одразу покликав на допомогу.

Команда рятувальників, що прибула на місце, звільнила мандрівника, знявши залізні грати каналізації і витягнувши його з триметрової ями. Забруднений їдкими нечистотами і змучений спрагою американець насамперед попросив води. Обійшлося без травм, тому поліцейські супроводили того, хто постарався назад у квартиру, щоб він прийняв душ і відпочив.

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