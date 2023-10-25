У Таїланді створили базу даних небезпечних для туристів трансгендерів

Туристична поліція тайського міста Паттая б’є на сполох через часті злочини, скоєні жінками-трансгендерами щодо туристів.

Як повідомляє The Thaiger, поліцейські за останні кілька днів лише у Паттаї затримали близько 20 ледібоїв.

Щоб контролювати ситуацію, правоохоронці створили спеціальну базу даних, до якої включили понад 50 осіб, які потенційно становлять небезпеку для іноземців.

Трансгендери часом поводяться дуже агресивно. Наприклад, у серпні цього року одразу 20 ледібоїв напали на трьох туристів із Саудівської Аравії та Палестини після словесної суперечки.

Окрім цього, пограбували гостя з Бахрейну: в автобусі у нього відібрали все, що було в кишенях, зокрема документи.