Експерт повідомив, де у Таїланді дешевше жити, розібравши варіанти

Ціни на популярних курортах Таїланду постійно зростають і можуть відлякати туристів, які бажають довше відпочити або перезимувати в країні. У зв’язку з цим іноземний експат вирішив розповісти у своєму блозі, де в Таїланді дешевше жити і розібрав різні варіанти.

Найдорожче, на думку автора, на таких популярних островах, як Пхукет, Самуї, Панган, Ко Чанг, Ко Самет, Ланта. Високі ціни там як на оренду житла та номер у готелі, так і на їжу та інші товари. Багато в чому це пов’язано зі специфікою географічного положення, адже більшість продуктів на острови потрібно доставляти. До того ж місцеві жителі, як правило, дещо завищують ціни для приїжджих, хоч і для них життя на островах дорожче, ніж в інших регіонах Таїланду.

Мінімальна сума на одну особу, необхідну, щоб жити на тайських островах, – 1’000 доларів на місяць. Нижче від цієї позначки вже починаються тотальна економія, некомфортні умови і в прямому розумінні слова – виживання.

У Бангкок прагнуть любителі великих міст, яскравого та насиченого життя. Скільки точно грошей потрібно на місяць у столиці Таїланді автор блогу не ризикнув сказати через контрастність цього місця. Мінімальною сумою для себе він вважає 600-700 доларів, але все залежить від потреб конкретної людини і комусь буде мало навіть 2-3 тисяч доларів.

Трохи дешевше коштуватиме життя в континентальних регіонах Таїланду біля моря. Наприклад, у Паттайї можна знайти дешеві варіанти оренди житла. У таких маловідомих курортних містечках, як Прачуапкхірікхан і Чумпхон, комфортне проживання коштуватиме ще меншу суму. А от у міру наближення до Бангкока, наприклад, у Хуахіні та Районзі, ціни трохи вищі.

І найдешевший варіант життя у Таїланді – північні міста. Там немає моря, але є гарні гори, унікальна культура та відмінний сервіс. Наприклад, у другому населенні місті країни – Чіангмаї – із задоволенням селяться експати та віддалені працівники з усього світу через його комфортність і доступність. Ще дешевше життя в сусідньому містечку Чіанграй, стародавньому та дуже цікавому.